حنان مطاوع عن رجاء الجداوي: "حبيبتي وحبيبة الكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي. وعلقت: "حبيبتي وحبيبة الكل، ربنا يشفيكي ويعافيكي وتطلعي منها أقوى يارب، ويارب إشفي كل مريض واحفظنا جميعا". وتعاني الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، منذ يومين، بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها.

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