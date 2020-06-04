برنامج جديد للفنانة “نهال عنبر” على قناة “ON E”

تقدم الفنانة نهال عنبر ، برنامج جديد على قناة "ONE" يحمل اسم "راجل و2ستات "، ومن المقرر أن يعرض حالياً ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للقناة وينتمى إلى البرامج المتنوعة ويستضيف شخصيات عامة في كل المجالات وهو ترفيهي كوميدي. وينتمى إلى البرامج المتنوعة ويستضيف شخصيات عامة في كل المجالات وهو ترفيهي كوميدي. يُذكر أن البرنامج يقدمة الإعلامية شريهان حسن والفنانة نهال عنبر و الفنانة هيدي كرم ،ويعرض علي قناة "ON E" طول أيام الأسبوع ويوم الخميس تقدم البرنامج الفنانة ؛ نهال عنبر ؛ في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة . حسن والفنانة نهال عنبر و الفنانة هيدي كرم ،ويعرض علي قناة "ON E" طول أيام الأسبوع ويوم الخميس تقدم البرنامج الفنانة ؛ نهال عنبر ؛ في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة .

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