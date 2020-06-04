تأجيل النسخة الجديدة من مسلسل Gossip Girl إلى 2021

متابعة بتجـــــــرد: أعلنت شبكة HBO Max، تأجيلها للمسلسل المعاد إنتاجه Gossip Girl، إلى عام 2021، بسبب توقف الإنتاج حول العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يبدأ تصوير العمل الجديد فى مارس الماضى، إلا أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “ew”.

صرح رئيس المحتوى فى HBO Max كيفن رايلى لموقع Vulture الذى نشر الخبر لأول مرة، “بأنهم لم يبدأوا الإنتاج حتى الآن، ونحن متضطرين إلى تأجيل المسلسلات التى لها أهمية كبيرة لدى متابعينا، بسبب فيروس كورونا”.

تم تقرير إعادة إنتاج سلسلة Gossip Girl الجديدة بعد ثمانى سنوات من اختتام العرض الأصلي، وستتبع مجموعة جديدة من المراهقين فى المدارس الخاصة فى نيويورك، على أن يقوم كل من ببطولة المسلسل المعاد إنتاجه، إميلى ألين ليند (Doctor Sleep)، ويتنى بيك (Chilling Adventures of Sabrina)، وجوناثان فرنانديز (Lethal Weapon)، وإيلى براون (Pretty Little Liars: The Perfectionists)، وجيسون جوتاى (NY City Center’s revival of Evita)، كريستين بيل، الذى يعود لرواية المسلسل الجديد.

سيتم إطلاق منصة HBO Max فى 27 مايو الجارى، مع الكثير من المحتوى المتاح على الرغم من التأجيلات بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “ew”.

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ومع انتظار الكثير من المتابعين من حول العلم الحلقة الاستثنائية من عودة مسلسل Friends، التى كان من المقرر عرضها خلال الفترة القادمة، تزامنا مع طرح منصة Hbo Max يوم 27 مايوالجارى، لكن تم تأجيلها لأجل غيرمسمى بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى توقف جميع أعمال الإنتاج الدرامى والسينمائى فى الدورحول العالم، ولذلك يعمل القائمون على الحلقة من منازلهم لحل هذه الأزمة، وطرح الحلقة فى أقرب وقت.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.