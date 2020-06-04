محمود نصر يعود إلى ستينيات القرن الماضي في “دفعة بيروت”

متابعة بتجـــــــــرد: يبدأ النجم السوري محمود نصر بتصوير مشاهده في مسلسل “دفعة بيروت” خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهائه من مسلسل “دانتيل” الذي خرج من السباق الدرامي في شهر رمضان الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.
وبحسب مصادر خاصة بموقع “بتجـــــرد” يعقد محمود نصر حاليًا جلسات عمل مكثفة استعدادًا لدوره في المسلسل، والمتوقع أن يشكل مفاجأة للجمهور.
العمل يروي قصة شباب في ستينيات من القرن الماضي يسافرون إلى بيروت حيث يتلقون تحصيلهم العلمي ويعيشون مشاكل عاطفية وإجتماعية.
ومسلسل “دفعة بيروت” يُعد من أضخم الإنتاجات العربية الخليجية المشتركة ويضمّ نخبة من نجوم الخليج ولبنان وسوريا ومجموعة كبيرة من الدول العربية.
جدير بالذكر أن مسلسل “دفعة بيروت” من إنتاج شركة Eagle Films لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.
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