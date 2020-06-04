جون سنو يُزعج جمهوره بهذه المعلومة عن الأبدية

متابعة بتجـــــــــرد: قررت شركة “ديزني” تأجيل طرح فيلم عالم مارفل السينمائي الجديد “الأبدية” (The Eternals)، الذي يشارك في بطولته النجم البريطاني كيت هارينجتون الشهير بـ”جون سنو” من مسلسل “صراع العروش”.

ووفقًا لموقع “إكسبريس” البريطاني، فقد نشر هارينجتون مقطع فيديو قصير يعلن فيه عن بعض الأخبار التي أزعجت الجمهور.

وقال نجم مسلسل “صراع العروش” إنه وباقي أبطال العمل لا يعلمون موعد طرح الفيلم، إذ تبقي ديزني هذه النوعية من المعلومات سرًا. وأوضح: “انتهينا من تصوير الفيلم، إلا أن موعد طرحه سر حتى بالنسبة إلي”.

ومن الواضح أن “ديزني” تراجعت عن قرارها السابق بطرح الفيلم مباشرة على شبكة البث التدفقي “ديزني بلاس”، حيث قررت تأجيله عدة شهور وطرحه في صالات السينما بتاريخ 21 فبراير/شباط 2021.

فيلم “الأبدية” هو الفيلم الـ 25 في تاريخ عالم مارفل، ويشارك في بطولته إلى جانب كيت هارينجتون، كل من أنجلينا جولي وريتشارد مادن.