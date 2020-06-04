طرح فيلم Just Mercy مجانًا تضامنًا مع جورج فلويد

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت استديوهات “وارنر بروس” طرح فيلم الدراما والسيرة الذاتية “Just Mercy” للنجم جيمي فوكس، مجانًا عبر المنصات الرقمية خلال الشهر الجاري، تضامنًا مع جورج فلويد، الذي تم قتله على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك من خلال تغريدة عبر صفحة الفيلم الرسمية في موقع “تويتر”: “نحن نؤمن بقوة القصة. فيلمنا Just Mercy، استنادًا إلى قصة محامي الحقوق المدنية بريان ستيفنسون، هو أحد الموارد التي يمكننا تقديمها بتواضع لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن العنصرية النظامية التي ابتلي بها مجتمعنا”.

تدور الأحداث حول القصة الحقيقية للمحامي الشاب في ذلك الوقت (براين ستيفنسون) ومعركته التاريخية من أجل العدالة، وخاصة قضيته للدفاع عن (والتر ماكميليان) المسجون بتهمة القتل، على الرغم من وجود أدلة تثبت خلاف ذلك.

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يشارك في بطولة الفيلم النجوم بري لارسون، أويشا جاكسون جونيور، جيمي فوكس، مايكل بي. جوردن، تيم بلاك نيلسون، روب مورجان، وإخراج ديستين كريتون.

وتوفي جورج فلويد، المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل، في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث.