متابعة بتجـــــــرد: كشف مهرجان كان السينمائي، عن الاختيارات الرسمية للنسخة الـ73، والملغاة بسبب جائحة كورونا. وشارك مدير المهرجان تيري فريمو ورئيسه بيير ليسكور، أكثر من 50 فيلمًا تم قبولهم ضمن اختيارات المهرجان. حيث ستحصل هذه الأفلام على شعار مهرجان كان أثناء توجهها إلى مهرجانات أخرى في خريف هذا العام وما بعده، باستثناء مهرجان فينيسيا السينمائي.

تضمنت الاختيارات الرسمية عددًا من الأفلام، بما في ذلك “The French Dispatch” للمخرج ويس أندرسون، وفيلم “Ammonite” للمخرجة فرانسيس لي، و”Summer of ’85″ للمخرج فرانسوا أوزون، و”True Mothers” للمخرجة اليابانية نعومي كاواسي. كما ضمت التشكيلة أيضًا المسلسل التلفزيوني “Small Axe” للمخرج الشهير ستيف ماكوين، والذي ينتجه بالتعاون مع شبكة “بي بي سي” البريطانية.

شملت القائمة أيضًا الفيلم المصري “سعاد” للمخرجة أيتن أمين، والفيلم اللبناني “Broken Keys” للمخرج جيمي كيروز، وفيلم الرسوم المتحركة الأمريكي “Soul” للمخرج بيتر دوكتير، وفيلم الرعب “peninsula” للمخرج سانج هو يون، والذي يعد تتمة للجزء الأول من فيلم “Train to Busan”، وفيلم “Another Round” للمخرج الدنماركي توماس فينتربرج.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأفلام مهرجان كان السينمائي 2020:

سعاد – أيتن أمين

The French Dispatch – ويس أندرسون

Ammonite – فرانسيس لي

Summer of ’85 – فرانسوا أوزون

True Mothers – نعومي كاواسي

Small Axe – ستيف ماكوين

Heaven – إم سانج سو

Peninsula – سانج هو يون

Aya and the Witch – جورو ميازاكي

Soul – بيتر دوكتير

Another Round – توماس فينتربرج

Last Words – جوناثان نوسيتر

(Jonathan Nossiter)

DNA – مايوين

Forgotten We’ll Be – فرناندو تروبا

Des Hommes – لوكاس بيلفو

Passion Simple – دانييل أربيد

Good Man – ماري كاستل

The Things We Say, the Things We Do – إيمانويل موريت

John and the Hole – باسكوال سيستو

Limbo – بن شاروك

Here We Are – نير بيرجمان

Rouge – فريد بنتومي

Sweat – ماجنوس فون هورن

Teddy – لودوفيك وزوران بوخرمة

Un médecin de nuit – إيلي وجيمان

Enfant Terrible – أوسكار روهلر

Nadia, Butterfly – باسكال بلانت

Eight and a Half

Falling – فيجو مورتنسين

Pleasure – نينجا ثايبرج

Slalom – شارلين فافير

The Truffle Hunters – مايكل دويك وجريجوري كيرشو

Casa de Antiguidades – جواو باولو ميراندا ماريا

Broken Keys – جيمي كيروز

Ibrahim – سمير قواسمي

Naked and Afraid – دانيال روزنبرج

Gagarine – فاني لياتارد وجيريمي ترويله

Printemps – سوزان ليندون

Vaurien – بيتر دورونتزيس

Garçon chiffon – نيكولاس ماوري

Si Le Vent Tombe – نورا مارتيروسيان

On the Way to the Billion – ديودو حمادي

Days at Raqqa – زافييه دي لوزان

Cévennes – كارولين فيجنال

French Tench – برونو بوداليديس

Un Triomphe – إيمانويل كوركول

Le Discours – لوران تيرارد

L’Origine du Monde – لوران لافيت

Flee – جوناس بوير راسموسن