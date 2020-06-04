مفاجأة فنية جديدة بانتظار جمهور عاصي الحلاني

متابعة بتجــــــــرد: انتهي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة تحمل الطابع الرومانسي، لم يستقر علي اسمها حتي الآن، وهي من كلمات وألحان حسن عيسى وتوزيع عمر صباغ، ويقدمها صباغ بشكل جديد ومختلف لتكون بمثابة مفاجأة لجمهور عاصي.

في سياق آخر يحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية “بعشقك” من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي.