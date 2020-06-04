ديكابريو يدعو إلى حماية مياه خليج في فيتنام من التلوث

متابعة بتجـــــــــرد: تخطى مقطع فيديو، نشره الممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو على حسابه في موقع “إنستغرام”، يدعو إلى وضع نهاية للتلوث في خليج فيتنامي مشهور عالمياً، حاجز المليون مشاهدة.
ويُظهر مقطع الفيديو ومدته 58 ثانية مشاهد ملتقطة من الجو للقرية العائمة، كاي بيو في خليج «لان ها» الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب غرب خليج «ها لونج» المشهور عالميا.ً
وقال ديكابريو في وصفه أسفل الفيديو «قرية الصيد التقليدية تلك في خليج لان ها في فيتنام تطفو فوق المياه الزمردية بين تشكيلات الحجر الجيري الخصبة، ويعتمد القريون على البحر للبقاء على قيد الحياة ويعتمدون في رزقهم على صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسباحة».
وأضاف «إنها تبدو كأنها جنة، لكن أسلوب حياتهم الفريد مهدد بمياه الصرف الصحي والتلوث البلاستيكي والأنشطة السياحية غير المستدامة وتغير المناخ. إذا أريد لخليج لان ها أن يظل مكاناً جميلاً للعيش فيه وزيارته، يجب على السياح الاهتمام بتقليص تأثيرهم البيئي أثناء زيارته – هذا إذا زاروه».
ولم يتضح ما إذا كان ديكابريو قد زار الخليج، على الرغم من أن الرسالة تعكس اهتمام الممثل المعروف بقضايا بيئية.
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This traditional fishing village in Lan Ha Bay, Vietnam, floats atop emerald waters among lush limestone karst formations. Villagers depend on the sea for survival and make a living from fishing, aquaculture, and tourism. It looks like paradise, but their unique way of life is threatened by wastewater, plastic pollution, unsustainable tourist activities, and climate change. If Lan Ha Bay is to remain a beautiful place to live and visit, tourists must take care to reduce their environmental impact while visiting—if they visit at all. Via @NatGeoTravel | Video by @tobyharriman
A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on May 29, 2020 at 9:31am PDT
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