ديكابريو يدعو إلى حماية مياه خليج في فيتنام من التلوث

متابعة بتجـــــــــرد: تخطى مقطع فيديو، نشره الممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو على حسابه في موقع “إنستغرام”، يدعو إلى وضع نهاية للتلوث في خليج فيتنامي مشهور عالمياً، حاجز المليون مشاهدة.

ويُظهر مقطع الفيديو ومدته 58 ثانية مشاهد ملتقطة من الجو للقرية العائمة، كاي بيو في خليج «لان ها» الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب غرب خليج «ها لونج» المشهور عالميا.ً

وقال ديكابريو في وصفه أسفل الفيديو «قرية الصيد التقليدية تلك في خليج لان ها في فيتنام تطفو فوق المياه الزمردية بين تشكيلات الحجر الجيري الخصبة، ويعتمد القريون على البحر للبقاء على قيد الحياة ويعتمدون في رزقهم على صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسباحة».

وأضاف «إنها تبدو كأنها جنة، لكن أسلوب حياتهم الفريد مهدد بمياه الصرف الصحي والتلوث البلاستيكي والأنشطة السياحية غير المستدامة وتغير المناخ. إذا أريد لخليج لان ها أن يظل مكاناً جميلاً للعيش فيه وزيارته، يجب على السياح الاهتمام بتقليص تأثيرهم البيئي أثناء زيارته – هذا إذا زاروه».

Advertisements

ولم يتضح ما إذا كان ديكابريو قد زار الخليج، على الرغم من أن الرسالة تعكس اهتمام الممثل المعروف بقضايا بيئية.