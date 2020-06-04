تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

تحسنت الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي، الخميس، حيث انخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم، وأصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.



الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في 24 مايو الماضي، وتتلقى العلاج حاليا بمستشفي مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وذكر مصدر طبى، بالمستشفى أن الجداوي لازالت تحت جهاز تحسين التنفس (CPAP) حتى الآن، وفى حالة تطور حالتها الصحية إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

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كانت الحالة الصحية للجداوي تطورت في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة داخل مستشفى العزل ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وكشف الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، الأربعاء، عن حدوث مضاعفات في الحالة، إذ أصيبت الفنانة رجاء الجداوي باضطراب في ضغط الدم بشكل لافت وارتشاح في الرئة.

ولدت رجاء الجداوي في 6 سبتمبر 1938، وبدأت شهرتها من العمل عارضة أزياء ثم انتقلت للعمل فيى مجال التمثيل و من أبرز أعمالها "دعاء الكروان ، الواد سيد الشغال وبوبوس.