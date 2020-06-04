زوجة علي المشعل الأجنبية ترغب بالمعيشة في الإحساء..وهذا اسمها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثّق الإعلامي السعودي علي المشعل، مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" ظهر فيه برفقة زوجته الكندية لأول مرة منذ إعلان زواجه بها رسميًا أواخر مايو الماضي، كاشفًا عان الأجنبية تفاصيل في حياتهما اليومية معًا.

وبتوجيه علي المشعل سؤالًا لزوجته حول المكان الذي ترغب في المعيشة به عندما تم تخييرها بين دبي ولندن وفانكوفر والإحساء، فاختارت الإحساء مستعينة بالحكمة الحساوية الشهيرة قالًة: "الحسا حساك لو الدهر نساك"، فرد عليها علي المشعل بالقول: "كافو كافو" فردت: "صح".

ورفض علي المشعل أن يذكر اسمها في مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ناداها بـ"أم تركي"، بينما واصل مشاركة الجمهور يومياتهما حيث كانت زوجته تحضر الطعام داخل مطبخها إلا أنه حاول أن يشرح لها كيفية طهي أكلة صالونة الدجاج والتي تعد وجبة هندية مشهورة في دول الخليج العربي.

وبالفعل قامت زوجة علي المشعل بطهي أكلة صالونة الدجاج على الطريقة الكندية، بينما أوضح علي المشعل في نهاية المقطع أنه استقبل العديد من التعليقات على حسابه في "سناب شات" من جانب سيدات سعوديات يرغبن في تعليم زوجته كيفية طهي الأكل السعودي.

وحاز المقطع على تفاعل العديد من المتابعين إذْ وجّه الكثيرون انتقادات لاذعة للإعلامي السعودي علي المشعل بسبب اختياره الزواج من فتاة أجنبية وترك فتيات ديرته من السعوديات، متهمين إياه بأنه يتصنع ويتظاهر بزواجه من أجنبية.

بالمقابل انتقده آخرون بسبب تخيير زوجته الأجنبية عن المكان الذي ترغب في العيش فيه لافتين إلى أنه لو كان متزوجًا من فتاة سعودية لما قام بتخييرها بتلك الطريقة وكان سيقوم باتخاذ قراره بأن تعيش في منزل أهله دون الرجوع إليها، فيما سخر آخرون منه بسبب إطلاقه اسم أم تركي على زوجته الأجنبية.

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وكان قد برّر علي المشعل، طريقة إعلان ارتباطه بفتاة أجنبية والتي جاءت على طريقة الأفلام السينمائية، مؤكدًا أن تلك الطريقة كانت حلمًا من أحلام حبيبته التي لطالما حكت له عنها وأنه فعل ذلك كي يحقق لها ما تمنت.

وقال المشعل في مداخلة متلفزة له عبر فضائية "العربية"، إنها لم تكن تعلم شيئًا عن ما فعله وإنها تفاجأت بذلك لكي تعيش معها هذه الذكرى لسنوات قادمة، كاشفًا عن أنه لم يفكر في أمر جنسية زوجته أو هويتها ولكنه ركز فقط على احتياجه لإنسانة تفهمه ويكون بينهما أحاسيس مشتركة.

وبيّن أنه لم يتجاهل الزواج من سعودية وركز على الارتباط بأجنبية، كونه شخصًا لا ينظر لجمال المرأة أو منصبها أو حتى جنسيتها، لافتًا إلى أنه عندما فكر في الزواج لم يخطر بباله أن قال إنه يريدها سعودية أو ذات جنسية معينة بل رأى الفرصة هي التي جاءت أمامه من ناحية إنسانة تفهمه وبينهما أحاسيس مشتركة.

وأكد أنه منذ سنوات خلال رحلة عمله يحب التنوع والثقافات المختلفة، الأمر الذي يجعله يسعى دائمًا لسياحة الإنسان لأن الإنسانية شيء عظيم عند الحديث عن اللون والعرق والدين، مختتمًا بالتأكيد على أن ما تم بينه وبين حبيبته الكندية التي أعلن ارتباطه بها للجمهور يعتبر زواجًا رسميًا وليس خطوبة فقط.

وودع علي المشعل، حياة العزوبية بارتباطه بفتاة أجنبية إذْ أعلن الخبر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا معه مقطع فيديو من احتفاله هو وعروسه وسط تهاني وتبريكات من بعض متابعيه.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي علي المشعل – المقيم في الإمارات – حصد شهرته عبر مجموعة قنوات "إم بي سي"، التي بدأ العمل معها منذ 2015، من خلال البرنامج الصباحي الشهير "صباح الخير يا عرب"، قبل أن يعلن استقالته نهاية عام 2019