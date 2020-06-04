القاهرة - لايف ستايل
شارك ماجد المصري كضيف شرف في العديد من الأعمال خلال الموسم الرمضاني السابق، ومنها "الاختيار" و"لما كنا صغيرين"، ونجح خلال العملين في تحقيق ردود أفعال إيجابية كبيرة، بينما احتلت مشاهده ترند العديد من منصات السوشيال ميديا.
وقال ماجد: "من المقرر خلال الأسبوعين القادمين بدء تصوير مسلسلي الجديد «الوجه الآخر»، بعد تأجيل تصويره بسبب انتشار فيروس الكورونا"، وتابع: "المسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال الـ 45 حلقة ويدور في قالب اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا المهمة، منها قضايا الصراع على المال، والعلاقات الإنسانية بين الأشخاص وبعضهم البعض".
وعن تعاونه مع نسرين طافش، علق ماجد: "دائما بحب أدور على الشخص المناسب الذي يجسد الشخصية، ونسرين مناسبة جدا للمسلسل، ده غير أن لها اسم كبير في الخليج، ونحن نقدم تجربة سيشاهدها الوطن العربي كله".
«الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، أحمد سعيد عبدالغني، عماد رشاد والعديد من النجوم ومن تأليف ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.
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كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري يُعلن بَدء تصوير مسلسل "الوجه الآخر" بعد أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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