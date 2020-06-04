شقيقة محمد رمضان تتعرض للتنمر بعد نشر صور زفافها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تعرضت إيمان رمضان، شقيقة الفنان المصري، محمد رمضان إلى تنمر واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شكلها والطريقة التي ظهرت بها خلال حفل زفافها.

مما دفع بالإعلامية المصرية، بسمة وهبة لتوجيه رسالة للمتنمرين في البرنامج الذي تقدمه على قناة ON، قائلة: "كلمة تنمر بسيطة، لو حنوصف بيها الي حصل مع اخت الفنان محمد رمضان وكلمة سخرية برضه وصف سهل، مينفعش يعبر أبدا عن قلة الأدب الي حصلت مع إيمان رمضان، قلة أدب وجهل ومرض.."

وتابعت قائلة: "العنصرية مينفعش نوصفها بغير كدة على فكرة، ونقول لها بأحلى وأهم يوم في حياتها في يوم فرحها واحنا بنقول لها مبروك، احنا لو ينفع نزغرد لها على الهوا، نعمل لها كدة عايزين نقول لها انت من حقك تفرحي ومتزعليش وتجاهلي حشرات السوشال ميديا.."

ويذكر أن حفل زفاف إيمان رمضان وحسام حامد تم بحضور الفنان محمد رمضان، وشقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبدالحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وفقا لبوابة الأهرام.