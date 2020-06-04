"التهويدة" فيلم رعب لعمرو يوسف من إخراج طارق العريان

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"الخليج 365" من بيروت: يتعاون الممثل المصري عمرو يوسف في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "التهويدة" مع المخرج طارق العريان. حيث طرحت الشركة المنتجة للفيلم إعلاناً ترويجياً للفيلم برعاية إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، كشف إن الفيلم ينتمي لفئة الرعب والإثارة بفكرة جديدة على السينما المصرية. ويسجل فيلم "التهويدة" التعاون الثالث بين يوسف والعريان بعد فيلم "ولاد رزق" بجزئيه الأول والثاني.

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