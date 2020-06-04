فنان كوميدي روسي يقدم مسلسلاً سينمائياً عن الحجر الصحي

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"الخليج 365" من بيروت: صرح ناطق باسم دار سينما "أونلاين" لوكالة "تاس" الروسية بأن بواية Premier الإلكترونية ستعرض مسلسلاً بعنوان "الأيام الملعونة" أنتجه الفنان الفكاهي الروسي المعروف، سيميون سليباكوف.

وقال إن "الأيام الملعونة " هو مسلسل يتضمن 10 قصص سينمائية فريدة من نوعها تسلط الضوء على ما حدث بسكان بلادنا الذين يعملون بعيداً عن مكاتبهم ويتقيدون بشروط الحجر الصحي والعزلة الشخصية.

وتضم بطولة المسلسل نجوم السينما الروسية، آنا ميخالكوفا، فيودور بوندارتشوك، بافيل ديريفينكو وغيرهم.

وكاتب ومؤلف سيناريو المسلسل هو سيميون سليباكوف نفسه بالتعاون مع مخرج فيلم "الحجز الاحتياطي"، مكسيم توخانين.

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وقال، سيميون سليباكوف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" إنه حاول إخراج 5 حلقات لمسلسل سينمائي في موضوع العمل بعيدا عن المكتب، ثم قرر إخراج 5 حلقات أخرى عن الحجر الصحي.

وتروي إحدى حلقاته قصة عالم الحشرات الروسي، فيكتور الذي زار صالون التدليك التايلاندي وحصل على أسبوعين من الحجر الصحي بعيدا عن منزله، بدلا من الاستمتاع بالملذات.

وتروي حلقة أخرى قصة فتاة قررت إجلاء والدتها من موسكو إلى الولايات المتحدة لكن الحجر الصحي منعها من تحقيق ذلك.