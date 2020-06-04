المخرجة المصرية آيتن أمين تشارك فى مهرجان كان السينمائى بفيلم "سعاد"

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"الخليج 365" من بيروت: كشف مهرجان كان السينمائي، عن اختياراته الرسمية لدورته الـ73، والتي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا وكان ضمن هذه الاختيارات، الفيلم المصري "سعاد" إخراج اَيتن أمين، الذي حاز على جائزة التطوير بمهرجان الجونة في دورته الماضية.

ويعد الفيلم ثاني تجربة روائية طويلة لاَيتن بعد فيلم فيلا 69، بطولة خالد أبو النجا، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان أبو ظبي السينمائي.

ويسعى الفيلم إلى تقديم تجربة سينمائية واقعية للغاية، والفيلم من إنتاج التونسية درة بوشوشة، وفاز بأكثر من جائزة بقيمة 30 ألف دولار، في مرحلة التطوير بمهرجان "الجونة" السينمائي الدولي في دورته الثانية.​

من جانب آخر أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 الذى تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أنه من المقرر إقامة "Marché du Film" على الانترنت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو وذلك لدعم المهنيين فى صناعة السينما.