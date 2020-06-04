شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تطالب جمهورها بالدعاء لرجاء الجداوى: يا رب اشفى الكبيرة الغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة كندة علوش، تعافى الفنان الكبيرة رجاء الجداوى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخروجها من المرحلة الحالية بأمان، ودعت كندة متابعيها على موقع "تويتر" للدعاء بالشفاء للنجمة رجاء الجداوى قائلة: "صباح الخير.. يا رب صباح يوم جديد يحمل معه الخير للجميع والشفا لكل مريض.. قولو آمين. ادعوا معى يا رب اشفى كل مريض واشفى الكبيرة الغالية رجاء الجداوى".

وكان قد قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تحسنت فى الساعات الأخيرة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين فى الدم، واصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.



كندة علوش ورجاء الجداوى

وأضاف المصدر الطبى لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة رجاء الجداوى، رغم تحسن حالتها ما زالت على "جهاز CPAP"، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

Advertisements

وأكد المصدر الطبى، أن أكثر شيء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التى انتشرت كثيرًا على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو مما تسبب فى توترها وزيادة عصبيتها، مشيرًا إلى أن العامل النفسى مهم للغاية فى تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.

وتتواجد الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى العزل الصحى لليوم الحادى العشر، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذى أذيع فى رمضان الماضى، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، بعد دخولها العناية المركزة.