شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا قاد جون بويجا مظاهرة فى لندن ضد العنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ذروة الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد لن تهدأ، وذلك بعدما أشعلت فتيل الغضب لدى السود تجاه العنصرية التى يتعرضوا لها، فى مختلف أنحاء العالم، وليس فى الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وهو الأمر الذى ظهر فى لندن مؤخراً خلال تظاهرات كبيرة قادها النجم جون بويجا، والتى نشرت خلال أكثر من موقع منها موقع thehill، وذلك بعد سلسلة من التغريدات على تويتر عبر فيها عن غضبه تجاه الطريقة التى يتعامل بها البعض مع السود حتى الآن.



جون بويجا

بويجا ظهر خلال تلك التظاهرات وهو يمسك الميكروفون ويصيح بأعلى صوته للجميع داخل هايد بارك: "كانت حياة السود مهمة دائمًا، لقد كنا دائما مهمين، لقد كنا دائما نعنى شيئا. لقد نجحنا دائما بغض النظر، والآن حان الوقت".

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وأضاف بويجا "كل شخص أسود يفهم ويلاحظ عندما يتم تذكيرك لأول مرة أنك شخص أسود” ، وتوقف في بعض الأحيان أثناء خطابه بسبب الدموع حيث لم يتمالك نفسه من البكاء، وقال "أنت تتذكر. كل رجل أسود هنا يقال له بأنك أسود".

كما أكد أن الاحتجاجات فى غاية الأهمية، مؤكداً فى الوقت ذاته على ضرورة سلميتها بقوله: من المهم جدا لنا أن نسيطر على هذه الحركة ونجعلها سلمية قدر الامكان، لإنهم يريدون تدميرنا، كما دعا على وجه التحديد الرجال السود وحثهم على رعاية النساء السود ممن يتعرضوا لعنصرية.