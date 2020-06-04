شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مى سليم فى إطلالة ملائكية فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة مى سليم لجلسة تصوير جديدة مع المصور أحمد عمار، وظهرت خلال الصور بإطلالة ملائكية بالأبيض المطرز، مستغلة عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية فى الوقت الحالى والتزامها بالبقاء فى المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وغابت مى سليم عن دراما رمضان الماضى بعدما كانت تصور مسلسلين للعرض فى الشهر الكريم هما "خيط حرير" و"اختراق 2" إلا أن العملين توقفا وتم تأجيل عرضهما بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها ومن ضمنها إيقاف حركة الطيران، حيث تنتظر استئناف تصويرهما خلال الفترة المقبلة.



مى سليم

مسلسل "خيط حرير" بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، سوسن بدر، مى سليم، نيكولا معوض، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجارومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

أما "اختراق 2 " يشارك فى بطولته الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيرى، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر استكمال تصويره بعد فتح الطيران خاصة وأن العمل يتطلب السفر الى السعودية وكذلك حضور الممثلين السعودين الى مصر لتصوير مشاهدهم.



الفنانة مى سليم



مى سليم

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مى سليم



مى سليم



مى سليم



مى سليم



مى سليم فى احدث جلسة تصوير