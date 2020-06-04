شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع لرجاء الجداوى: حبيبة الكل ربنا يشفيكى وتطلعى منها أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة حنان مطاوع، رسالة إلى الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، التى تعانى حاليا من الإصابة بفيروس كورونا، وتتواجد بالعناية المركزة بمستشفى العزل فى الإسماعيلية، حيث تتحسن تدريجيا حالتها الصحية، ونشرت حنان صورتين لها مع رجاء الجداوى، وعلقت عليهما "حبيبتى وحبيبة الكل ربنا يشفيكى ويعافيكى وتطلعى منها أقوى يارب .. ويارب اشفى كل مريض واحفظنا جميعا".



حنان مطاوع ورجاء الجداوى

وكان مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، قال إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تحسنت فى الساعات الأخيرة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين فى الدم، واصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.



حنان مطاوع

وأضاف المصدر الطبى لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة رجاء الجداوى، رغم تحسن حالتها ما زالت على "جهاز CPAP"، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

وأكد المصدر الطبى، أن أكثر شيء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التى انتشرت كثيرًا على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو مما تسبب فى توترها وزيادة عصبيتها، مشيرًا إلى أن العامل النفسى مهم للغاية فى تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.