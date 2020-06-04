شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم: ادعوا لحبيبتنا رجاء الجداوى.. عمرها ما اتأخرت عن أى خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بالدعاء للفنانة رجاء الجداوى، التى ترقد حاليا فى أحد مستشفيات العزل للعلاج من فيروس كورونا، حيث كتبت دنيا "من فضلكم كل الناس اللى بتحب الخير ادعوا فى صلاتكم لكل مريض ولحبيبتنا كلنا رجاء الجداوى ربنا يشفيها ويهون عليها ويرجعها بيتها بالسلامة".



دنيا سمير غانم

وتابعت "هى أم عظيمة وفنانة قديرة وإنسانة حنونة ومحترمة جدا عمرها ما اتأخرت عن أى عمل خيرى بيتطلب منها طول عمرها بدون مقابل، وكل اللى عرفها وشافها شخصيا أكيد عارف هى أد إيه إنسانة جميلة ومتواضعة، من فضلكم ادعولها هى وكل مرضانا يارب، ربنا يشفيهم ويحفظنا جميعا.. شكرا".

وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تحسنت فى الساعات الأخيرة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين فى الدم، واصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.

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وأضاف المصدر الطبى، لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة رجاء الجداوى، رغم تحسن حالتها ما زالت على "جهاز CPAP"، وحال تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

وأكد المصدر الطبى، أن أكثر شىء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التى انتشرت كثيرًا على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو ما تسبب فى توترها وزيادة عصبيتها، مشيرًا إلى أن العامل النفسى مهم للغاية فى تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.

وتتواجد الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى العزل الصحى لليوم الحادى العشر، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وقالت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار، مطالبة الجمهور بالدعاء بدلا من إطلاق الشائعات.