شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تهنئ آسر ياسين على نجاحه فى مسلسل "بـ100 وش".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نجلاء بدر صورا مع آسر ياسين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، لتحتفل بنجاحه الكبير فى مسلسل بـ 100 وش، حيث ظهر آسر بشخصية عمر، وقد حقق المسلسل نسبا كبيرة من المشاهدة، وعلقت نجلاء بدر على صورها مع آسر قائلة، "أنا وعمر .. أقصد آسر ياسين .. مبروك للمحبوب آسر"، وقد سبق لآسر ياسين ونجلاء بدر العمل سويا قبل عامين فى مسلسل "30 يوم"، وقد حقق أيضا نجاحا كبيرا.



اسر ياسين ونجلاء بدر

جملة آسر ياسين، فى مسلسل "بـ 100 وش" نالت على شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بالتزامن مع عرض المسلسل، حتى أصبحت "ترند"، كما أن أحداث "بـ100 وش"، كانت محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.



نجلاء بدر وآسر ياسين

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.