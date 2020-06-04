تراند اليوم : أحمد زاهر: كنت أطلب من الله الموت – بالفيديو

تحدث الممثل المصري ​أحمد زاهر​ عن حياته الفنية ولاسيما بداياته قائلاً :”رحلتي الفنية، تغيرت كثيراً منذ ظهوري وحتى الآن، فقد مررت بظروف قاسية كادت أن تقضي عليّ؛ حيث تَعَرّضت لمشاكل صحية نتجت عنها زيادة وزني حتى وصلت 185 كيلوغراماً”.

وأضاف :”كنت أطلب من الله دائماً الموت، فهذه الفترة كانت قاسية لم يكن هناك عمل ولا أموال وأصبت بالاكتئاب الحاد، ولولا زوجتي ما خرجت من هذه المحنة.. وعندما عدت للتمثيل مرة أخرى بدأت من جديد، حيث شعرت وكأنّها المَرّة الأولى التي أقف أمام الكاميرا”.

وعن الأدوار التي قدمها كبطولة أو كضيف شرف قال:”نجحت في الكثير من الأدوار التي قدمتها ونحت في الصخر، كما قَدّمت أدواراً كضيف شرف، واستطعت أن أُغَيّر مفهوم ضيف الشرف مثل دور (جمال لبة) في مسلسل ولد الغلابة، وقَدّمت أيضاً مع الفنّان ياسر جلال في مسلسل رحيم، ورغم أنّها أدوار صغيرة لا تتعدّى مشهدين أو ثلاثة إلا أنها أحدثت ضجة كبير”.

وتابع خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج ” It’s showtime” المذاع على فضائية cbc مع الإعلامية مها الصغير زوجة الممثل المصري أحمد السقا:”أنا لا أهتَمّ بمكان اسمي على التتر، فأنا لا أؤمن بذلك، ففي مسلسل البرنس طلبت من محمد سامي أن يكتب اسمي في آخر التتر، إذ إنني عل يقين بأن الناس في البيوت لا ينتبهوا إلى أسماء التترات ولكن ما يهمهم هو الدور المقدم”.