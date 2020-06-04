بسمة وهبة تفتح النار على فنانة تسببت في انتشار فيروس «كورونا» بين المشاهير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الإعلامية المصرية بسمة وهبة النار على فنانة، وصفتها بأنها تسببت في انتشار فيروس “كورونا” بين الفنانين والمشاهير، وذلك من خلال إقامتها “عزومة” في عيد الفطر الماضي.

بسمة قالت، في فقرة “دبوس الشك” ببرنامجها “كل يوم” على قناة ON، إن هناك فنانة مشهورة بدلا من أن تكون قدوة للمجتمع، قررت أن تخالف كل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وأقامت خلال إجازة العيد عزومة كبيرة بها تجمع كبير من المشاهير.

الإعلامية المصرية أضافت أن هذاه “العزومة” لم يكن بها ارتداء للكمامة أو اتباع وجود مسافات، موضحة أن بسبب ذلك حدثت كارثة وأصيب عدد كبير من المشاهير بالفيروس.

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وأضافت أن هذه الفنانة تلبس وجه العقل في النهار وتخلعه ليلا، وأنها كانت تكتب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر وتحذر الجمهور من الفيروس، لكنها في نفس الوقت لا تتبع أي شيء مما تقوله.

ووجهت رسالة لهذه الفنانة، والتي رفضت ذك اسمها، بقولها: “مينفعش تكتبي وتشتكي من قلة وعي الناس، ولما يجي العيد متستحمليش الكلام اللي بتقوليه وتعملي عزومة بالاستهتار والكارثة اللي حصلت واللي أنتي عملتيها يعني المفروض تكوني قدوة في تنفيذ إجراءات الوقاية، وعموما مش محتاجين نقول أسماء لأن الأسماء بقيت معروفة من أخبار الإصابة”.