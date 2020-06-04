الفنان أحمد فريد يحتفل بعيد ميلاد والده: 83 سنة حب وعطاء.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري أحمد فريد بعيد ميلاد والده، وشارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل.
الفنان المصري ظهر في الصور برفقة والده، وكانا يحملان قالب تورتة صغير، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: “أبي هو ذاك الذي اطلب منهُ نجمتان، فيأتي وهو يحمل علي ظهره السماء.. 83 سنه حب وعطاء بلا مقابل وبلا حدود، حنية الدنيا فيه وكرم الكون جواه”.
فريد تابع، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “هو نور دُنيتي، هو المدرسه اللي علمتني معني الحياه، هو الحكيم البشوش والفنان السامي والخلوق الراضي والكريم المتواضع والحنون المِعطاء، هو الحب ، هو الأبوه، هو الهدوء والسكون والامان والطمأنينه”.
الفنان المصري أضاف: “هو دايماً يسمو بنفسه حتي فاز بالمُلهمه والراضيه والمرضيه، ف وجوده حياة ودعواته نجاه. ابي.. هو حاله استثانئيه لم ولن تتكرر.. كل سنه وانت حبيبي”.
يذكر أن الفنان المصري أحمد فريد كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “فلانتينو”، وهو من بطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، ورانيا محمود ياسين، ووفا صادق، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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