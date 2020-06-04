أصالة في رحلة بحرية نجلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة السورية أصالة قد قررت التخلص من الضغوط التي تفرضها أزمة كورونا العالمية وما يرتبط بها من اخبار سلبية وتأثيرها على الصحة النفسية، وهربت مع نجلها خالد إلى إحدى المدن الساحلية.

خالد شارك متابعيه بمقطع فيديو من أجواء رحلة ممتعة برفقة والدته على متن يخت بعرض البحر، ظهر فيها يغمر أصالة بالأحضان والقبلات، متغزلاً في جمالها، حتى أنه داعب محبيه قائلاً إن منّ شاهدوهما اعتقدوا أن الفنانة صديقته أو زوجته أو شقيقته، وهو ما فجر ضحكات أصالة.

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يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، كان كليب «شامخ» آخر ما طرحته الفنانة قبل أزمة كورونا، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.