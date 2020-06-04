أحمد خليل يكشف لـ"الخليج 365" علاقة "الفتوة" بحرافيش نجيب محفوظ

يتبع الفنان المصري أحمد خليل منهج الواقعية في اختيار شخصياته التي يقدمها على الشاشة، طوال رحلته الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عاما، لذا يصدقه الجمهور، وينتظر أعماله بشغف شديد.



وفي مارثوان رمضان 2020، نافس أحمد خليل بمسلسل "الفتوة" للمخرج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال ومي عمر، ولعب دور "الفتوة " الذي تقدم به قطار العمر، ودفعه القدر ليواجه أخطاء الماضي ويعترف بجريمة قتل شقيقه من أجل الصراع على السلطة.

”الخليج 365” التقت الفنان أحمد خليل للحديث عن دراما رمضان 2020 بشكل عام، وأسباب حماسه للعمل مع ياسر جلال، لاسيما أنه قدم دور الفتوة منذ سنوات طويلة على شاشة التليفزيون.

بداية هل تغيرت المعايير التي تختار عليها أعمالك الفنية طوال رحلتك الفنية؟

بكل تأكيد تمنح التجارب الكثيرة الفنان الخبرة، وتساعده أيضا على قراءة شفرة الجمهور، وإدراك الأعمال الجيدة من الضعيفة.

في هذه المرحلة من العمر أبحث عن قيمة العمل وتأثيره على الجمهور، والقضية التي يدور حولها، وأسال نفسي هل يناسبني الدور أم لا؟.





إلى أى مدى توفرت كل هذه الشروط في مسلسل "الفتوة"؟

اعتبر هذا المسلسل متكاملا، ففريق العمل يضم ممثلين متميزين مثل ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني ومي عمر، كما أن موضوعه مختلف ويناقش قضية العدل والحق وكيف يستطيع الإنسان أن يكسب حب الناس بدفاعه عن الخير، وكيف يخسر كل من حول بسبب حب السلطة والطمع في جني المال.

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تقول إن الشخصية جديدة.. كيف ذلك وقد قدمت الفتوة في عمل من تأليف نجيب محفوظ؟

هذا الكلام صحيح، فقد تم تقديم الرواية التى قام بتأليفها الأديب العالمي نجيب محفوظ "الحرافيش" في 3 أجزاء على شاشة التليفزيون وكنت أحد أبطال الجزء الثالث، ولكن عندما تتأمل موضوع مسلسل "الفتوة" سوف تجده مختلفا ولا يمت بصلة لـ "حرافيش نجيب محفوظ".

ما الوقت الذي استغرقته للتحضير لشخصية الفتوة "صابر شديد"؟

استغرقت شهر كامل في القراءة فقط، وأعتبر هذه الفترة صعبة جدا، لأننى أقوم خلالها برسم ملامح الشخصية، لكنى لم أجد صعوبة في التصوير، فعندما اتقمص الدور أشعر بمتعة في التمثيل.





حدثنا عن التعاون مع ياسر جلال؟

أعرف ياسر جلال منذ فترة طويلة، والده هو المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق كان صديقي، وياسر جلال إنسان مهذب ومتواضع ويعرف جيدا قدر زملائه، لذا سعدت بالتعاون معه وكانت بيننا توافقا رائعا.

في رأيك ما هي أبرز أسباب نجاح "الفتوة"؟

العمل الفني عمل جماعي، يجب أن تكون كل عناصر وشروط النجاح متوفرة، وقدم المخرج حسين المنباوي رؤية دقيقة لمرحلة زمنية بعيدة، وكان أداء النجوم رائعا، ولكن يجب الإشادة هنا بدور مهندس الديكور "أحمد عباس صابر" الذي قام ببناء حي الجمالية بالكمال داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بصورة مبهرة ومعبرة.





تقييمك للدراما المصرية التي عرضت في رمضان 2020؟

لم أشاهد كل الأعمال بسبب الانشغال في التصوير، شاهدت عددا محدودا من الأعمال، وأعترف بأن الدراما المصرية في رمضان 2020 كانت متنوعة في الموضوعات، وشاهدت إخراج متطور وتكنيك مختلف.