بينها فيلم مصري.. "كان" يكشف عن قائمته الرسمية لدورة 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مهرجان كان السينمائي عن قائمة أفلام دورة 2020 التي ألغيت، بسبب الأزمة الصحية العالمية، التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهرجان أن أبرز أفلام الدورة الثالثة والسبعون للمهرجان، تضمنت "ذي فرنش ديسباتس" للأمريكي ويس أندرسون، و"صيف 85" للفرنسي فرنسوا أوزون وفيلمين للمخرج ستيفن ماكوين.

وكشف رئيس المهرجان بيار ليسكور ومندوبه العام تييري فريمو، الأربعاء، عن قائمة الأفلام المختارة كما يفعلون كل سنة من باريس، رغم إلغائها هذا العام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن خلافا للعادة لن يشهد أكبر مهرجان سينمائي في العالم إلى جانب البندقية وبرلين، أي مسابقة رسمية أو منح جائزة السعفة الذهبية هذا العام، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يقام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ73 في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2020.





وقد اختار القيمون على المهرجان 56 فيلما موزعة كالعادة على المسابقة الرسمية وخارج المسابقة و"جلسات خاصة".

ومن بين الأفلام المختارة، الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، وتدور أحداثه بعد انتحار سعاد، حيث تشرع أختها الصغرى في رحلة بحثًا عن إجابات.

ويسعى الفيلم إلى تقديم تجربة سينمائية واقعية للغاية تكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتحار فتاة صغيرة.

وقال فريمو المكلف باختيار الأعمال "هذه الأفلام المختارة تظهر أن السينما لا تزال حية وكانت كذلك خلال مرحلة العزل أيضا".

وأضاف "السينمائيون لم يستسلموا وقد أرسلوا لنا 2067 فيلما وهو عدد قياسي".

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وأكد "كان علينا أن نجد أشكالا مختلفة"، مشيرا إلى أن المهرجان "سيرافق الأفلام المختارة في القاعات والمهرجانات ورقميا أيضا".

ومن بين الأفلام "ذي فرنش ديسباتش" لويس أندرسون الذي صور في مدينة أنجوليم في جنوب غرب فرنسا مع كوكبة من النجوم مثل بيل موراي وتيلدا سوينتن وتيموتي شالاميه.





واختير فيلمان للمخرج البريطاني ستيف ماكوين الحائز على جائزة أوسكار عن "12 ييرز إيه سلايف"، والفيلمان هما "لوفيرز روك" و"مانجروف".

وأوضح تييري فريمو أن مانجروف "يتناول مضايقات عناصر من الشرطة للسود" وهو موضوع "يجد صداه بشكل مأساوي مع ما حصل مع جورج فلويد".

كما تم أيضا اختيار 21 فيلما فرنسيا من بينها "صيف 85" لفرنسوا أوزون.

ومن خلال اختيار هذه الأفلام أراد المهرجان تسليط الضوء على هذه الأعمال في وقت يعاني فيه قطاع السينما من صعوبات كثيرة بسبب الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وكان تييري فريمو أشار إلى أن المهرجان يعمل على تعاون مع مهرجانات دولية أخرى.

وأكد "أجرينا محادثات كثيرة" مشيرا إلى أن الفكرة تقوم على التعاون مع مهرجان البندقية "لتقديم شيء" في مطلع سبتمبر ٢٠٢٠.