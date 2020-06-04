هذه نتائج فحص كورونا لأحمد السقا وزوجته

بعدما أعلنت الاعلامية دينا حويدق اصابتها بفيروس كورونا، حيث توجهت الانظار الى زوجة النجم المصري أحمد السقا الاعلامية مها الصغير كونها من المخالطات للإعلامية المصابة بكورونا، لأنهما تقدمان سوياً برنامج its show timeالذي يعرض على قناة cbc.

وقد أثار هذا الموضوع قلق جمهور أحمد السقا الذي طالبه بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

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إلا ان “السقا” وضع حداً لكل التكهنات واعلن عبر “انستاستوري” أنه أجرى مع زوجته فحص كورونا وأتت النتيجة سلبية.

وكتب: “انا وزوجتي بخير ونتيجة الفحوصات كلها تمام الحمدالله وربنا يشفي كل من أصاب”.

نذكر ان احمد السقا ومها الصغير تزوجا عام 1999، ولديهما ثلاثة أولاد وهم “ياسين” و”نادية” و”حمزة”.