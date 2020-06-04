زوجة مكسيم خليل عاشت لحظات مرعبة، وهذا ما كشفته

كشفت الممثلة سوسن أرشيد في لقاء مع الإعلامي ايلي نخله ضمن برنامج “ذا انسايدر بالعربي” أنه للحظة كان مرعباً وجود مكسيم خليل معها في المنزل بعد عودته من تصوير “أولاد آدم”.

وأشارت الى أن نظرة عينيه كانت مستهجنة لفترة لأنه لعب شخصية “غسان يونس” من الداخل ولم يكن بالسهل الخروج منها.

سوسن أكدت على أن الحياة في منزلهما عادت الى طبيعتها على ما تظن ما دفع مكسيم الذي رافقها باللقاء للتعليق ضاحكاً “بتظن … لا بعدها عم تشك”.

وحول خلفية نشرها على انستغرام خلال شهر رمضان بوست: “أنها بعد كل حلقة تحتاج لساعة لإقناع نفسها أن مكسيم شخص طيب وهذا تمثيل”، قالت أنها أرتعبت لما شاهدته يقول شعر للقاضية ديما التي لعبت دورها ماغي بو غصن.

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فسوسن كشفت أنها عندما تعرفت على مكسيم أحبت أنه رومانسي ويحفظ شعر، فأختلط عليها الأمر مع عرض المسلسل وبدأت بالتفكير أنه هل يعقل بعد 16 عام زواج لم تكتشف شخصيته الحقيقية وأن الشخص الرومانسي في داخله شر مثل غسان؟

وحول نهاية شخصية مكسيم بالعمل، قالت سوسن أنها غير راضية وكانت تفضل أن يحاكم محاكمة عادلة وأعلنت أنها تضايقت جداً عندما شنق نفسه.

لكن مكسيم عارض هذا الخيار واعتبره تقليدي وقال أن الإنسان الذي تلذذ في مشهد إنتحار فتاة أمامه، لنهايته خيارين، إما أن ينتحر أو أن يقتل كل باقي الشخصيات.

وفي نهاية اللقاء، أعلن مكسيم وسوسن أنهما صورا في شهر ديسمير الماضي فيلم إنساني سينمائي مستقل مع مجموعة من الاصدقاء، وحالياً يحضران لمسلسل تشويقي سيطلان به سوياً وسيكون من نوعية مسلسلات المواسم التي تتألف من 11 الى 12 حلقة فقط ولن يكون مسلسلاً رمضانياً.