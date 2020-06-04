خاص- ممثلو لبنان الشباب تألقوا في رمضان ٢٠٢٠ وعودة فخمة لبعض الغائبين

على الرغم من وجود أسماء فنية لامعة وكبيرة من الصف الأول في المنافسة الرمضانية 2020، إلا أن عدد من الممثلين اللبنانيين الشباب تمكنوا من لفت الأنظار وترك بصمة لدى المشاهدين، بالاضافة الى عودة مهمة لممثلين اشتاقت لهم الكاميرا.

نبدأ مع وجوه تمثيلية شبابية استطاعت ان تكون حديث مواقع التواصل وأن تترك أثراً طيباً في ادوارها ثم وجوه سبق ورأيناها من قبل ولكن ثبتت نجاحها مؤخراً بعدما طورت أداءها.

ومن الوجوه الشبابية الممثل جاد أبو علي في مسلسلات “عروس بيروت”، “سر”، و “بردانة أنا”.

الممثلة ريان الحركة بشخصية “نور” في أولاد آدم” حيث خطفت الانظار بمشاهدها وخاصة بعدما قدمت مشهد الانتحار بسبب غسان الذي يلعب دوره النجم مكسيم خليل.

أيضاً برز الممثل زياد صليبا، نجل الفنان الكبير غسان صليبا، في مسلسل “بالقلب” حيث لفت الانظار بحضوره ودوره وهدوئه.

Advertisements

الممثل هادي أبو عياش الذي جسد شخصية “نديم” شقيق كارين رزقالله في مسلسل “بردانة انا” أدى دوره عن جدارة خاصة المشاهد العاطفية التي تجمعه مع “نهلة داوود” المرأة التي يحبها بقوة وتكبره بأكثر من 20 عاماً.

أيضاً لفت الانظار الممثل وسام فارس بمسلسلين الأول “بالقلب”، حيث سجل حضوراً قوياً على الرغم من خروجه من العمل من الحلقة الثالثة، إلا ان شخصيته كانت محورية في تطور كل أحداث المسلسل. والثاني “العودة” حيث ادى شخصية مركبة ومعقدة ومجرمة.

الممثل محمد حجيج الذي برز في مسلسلين “سرّ” و “بردانة انا”، بالاضافة الى جان دكاش وايلي شوفاني واللائحة تطول بالأسماء التي تُبشر بمستقبل درامي مهم.

كما شهد الموسم الرمضاني عودة جميلة للممثلين ايلي متري، كارول عبود، دارينا الجندي وسمارة نهرا. كذلك كان لحضور الممثلة رنين مطر وقعه اللطيف والسعيد على المشاهدين الذين تنبأوا لها بمستقبل زاهر.

عن هذا الموضوع غردت رئيسة تحرير موقع “الخليج 365” الاعلامية باتريسيا هاشم قائلة: “من مثلي قلبه قد الدنيا وفخور بكل الممثلين اللبنانيين، الحاضرين والعائدين والذين عادوا بعدما كانوا غائبين؟ في كل مسلسل قديم أو جديد عرض في رمضان هذه السنة في كل مشهد في كل دور كنتم أجمل شيء يعطيكم الف عافية”. وختمت بهاشتاغ #ممثلو_لبنان