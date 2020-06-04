خاص- نداء شرارة تضع شروطًا تعجيزية لعودة الحبيب إليها، وبصراحة يكشف النهاية

تستعد الفنانة الأردنية نداء شرارة لطرح أغنية جديدة بعنوان “شروط” يوم الجمعة، في الخامس من يونيو، انتاج جان ماري رياشي الذي يشرف على كل أعمالها منذ سطوع نجمها في برنامج “ذا فويس”.

أغنية “شروط” كلمات ايهاب غيث، الحان محمود انور وتوزيع جان ماري رياشي الذي كشف في دردشة مع الخليج 365 عن تفاصيل الأغنية بعدما وضعت نداء شروطاً تعجيزية لعودة الحبيب اليها لكن في النهاية لن تعود اليه بسبب شروطها الصعبة وتقول له “حتى لو نفذت هالشروط ما راح ارجعلك”.

كشف “رياشي” أن الأغنية تتميز باحساسها العالي، كلامها الرائع ولحنها الجميل. أيضاً تتميز الأغنية بإيقاع valse أو “فالس” وهذا ليس مألوفاً في الأعمال الموسيقية مع ريتم رائع. وتابع “رياشي” ان نداء أدت الأغنية بفخامة.

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تم تسجيل الأغنية اكوستيك مع آلات شرقية بين لبنان وفرنسا. وتمنى ان تنال الأغنية اعجاب الجمهور بعدما أُعجب بها من أول مرة فأحبها وقام بتنفيذها.

وعن العقد بينه وبين نداء شرارة، أشار جان ماري رياشي أن العقد مستمر بينهما لسنوات مقبلة. وكشف ان الرهان كان صعباً لحظة توقيع العقد بينهما بعد فوزها بلقب “ذا فويس” خاصة أن الجميع تحداه حتى فريق عمله، لكنه راهن على صوتها لأنه غير اعتيادي ونجحا سوياً واستطاع أن يقدم نداء بأغنيات طُبعت في ذهن الجمهور. وأضاف ان نداء تتمتع بهوية خاصة في صوتها اصبحت معروفة في مصر وفي دول الخليج محبوبة جداً وفي لبنان. وعندما غنت اللهجة اللبنانية نجحت فيها لأن صوتها يستطيع ان يقدم كل شيء حيث سبق لهما وتعاونا في أول ألبوم بالاضافة الى عدة اغنيات منفردة.

وهل سيجمع الاغنيات المنفردة بألبوم جديد، اجاب “نعم مع اغنيات جديدة تتحضر حالياً”.

جان ماري شدد لبصراحة أنه قدم مع نداء اشياء مختلفة منذ بداية تعاونهما حتى عندما غنت مقسوم شعبي بالمصري “حبيتك بالثلاثة” كانت مختلفة، عندما غنت “حكايتي” قدمتها بقالب مليء بالاحساس. وعندما غنت باللبناني “بس يقبرني” شعر المتلقي باحساس الغرام.