حقيقة إصابة رحمة رياض وعائلتها بفيروس كورونا

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Jun 04, 2020
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً نسب الى الفنانة العراقية رحمة رياض تعلن من خلاله عن إصابتها وعائلتها بفيروس كورونا المستجد.
وتداول البعض صورة رحمة رياض مع تعليق كتب عبر فايسبوك: “أنا وأهل بيتي جميعنا عندنا كورونا”.
وفي زيارة سريعة على حسابات رحمة رياض الموثقة بالعلامة الزرقاء فايسبوك وتويتر وانستغرام، نرى انها لم تعلق على الموضوع حتى ان التغريدة ليست موجودة على حساباتها.
وأعرب جمهور رحمة عن قلقه عليها، حيث ينتظر منها تطميناً عبر حساباتها على مواقع التواصل.
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