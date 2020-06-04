محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة في قضيته مع هيفاء وهبي: لا توجد شكوى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّر المحامي بالنقص أشرف عبدالعزيز محامي الملحن المصري محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مفاجأة في القضية التي رفعتها الأخيرة ضد الأول عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، مؤكدًا أن تلك القضية التي تم تناولها في الصحافة ووسائل الإعلام مفقودة حتى الآن ولم يتم التوصل إليها.

وأوضح أشرف عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ET بالعربي"، أنه سعى في البحث عن ملف القضية في قسم العمرانية في محافظة الجيزة بمصر والذي شهد تحرير محضر اتهام بالسرقة لموكله من جانب هيفاء وهبي لكنه لم يجد شيئًا.

وتساءل محامي محمد وزيري عن القضايا المرفوعة من الفنانة هيفاء وهبي ضد موكله لكي يتم التصالح فيها، مردفًا: "لم نجد أي شكوى في قسم العمرانية ولم نجد شكوى في أي محكمة".

وبيّن المحامي المصري قائلًا: "مش مفترض إني أدور على قضايا مرفوعة على محمد وزيري المفترض إن قبل ما يحصل حديث في السوشيال ميديا أو القنوات التلفزيونية إن يتقال في قضية رقم كذا حررت في قسم كذا تم رفع دعوى كذا".

وشددّ أشرف عبدالعزيز على أنَّ "قسم العمرانية تم البحث فيه وإرسال محامين هناكوتم السؤال فيه هل تم بلاغ من الفنانة هيفاء وهبي ضد وزيري ولم نجد شيء".

وكان قد صرح ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في وسائل الإعلام التلفزيونية بأن الموضوع أكبر مما يتخيله الجمهور، مضيفًا أن هناك أموالًا حصل عليها محمد وزيري عن طريق نقلها من حساب هيفاء وهبي إلى حسابه.

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وأكد قنطوش أنَّ هناك أوراقا رسمية تثبت هذا الأمر، كما ستتم ملاحقة وزيري في عدد من القضايا الجديدة قريبًا، مشددًا على أن عقوبة كل قضية من تلك القضايا قد تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وأن فتح باب التصالح لن يتم إلا بشرط واحد ولا تراجع عنه وهو رد جميع الأموال المسروقة.

ووجه المحامي رسالة لوزيري قال فيها: "أشفق عليك لأن اللي جاي عليك صعب، ونفى قنطوش بعض الأنباء المتداولة حول أن سبب رفع وهبي القضايا هو الانتقام ووجود خلافات شخصية، لا سيما أن علاقة حب سبق وأن جمعت وزيري ووهبي".

وبدأت الأزمة بين وزيري وهيفاء في الخامس من مايو الماضي حيث تقدمت هيفاء وهبي، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ"محمد وزيري".

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه إن محمد وزيري كان يعمل مديرًا لأعمال موكلته في مصر، وكان يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها كما كان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وقام بسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وحصل "وزيري" على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية.