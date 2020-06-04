كورونا يخطف فردا من عائلة فراس إبراهيم.. والفنان: حزني لا حدود له!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان السوري فراس إبراهيم عن وفاة ابنة خالته يوم أمس في مصر بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر منشور له على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وقال إبراهيم في هذا المنشور إن ابنة خالته لبنى التي يعتبرها مثل شقيقته أصبحت الآن في ذمة الله، وذلك بعدما أصيبت بفيروس كورونا في العاصمة المصرية القاهرة حيث تعيش عائلة والدته، التي بات يعرف كثيرون أنها مصرية وهو سبب إقامته الدائمة متنقلا في الحياة والعمل بين مصر وسوريا.

وأعرب إبراهيم عن حزنه على هذا الخبر الموجع والصاعق، وصدمته لغياب هذه المرأة الغالية على قلبه عن حياته، مضيفاً: "حزني لا حدود له".

كورونا والمشاهير

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لم تكن قريبة الفنان فراس ابراهيم هي الوحيدة التي أودى فيروس كورونا بحياتها، فهذه الجائحة غزت معظم بلاد العالم كما حصدت أرواح الكثيرين في معظم الدول حتى من المشاهير، حيث توفي الموسيقي الأمريكي إليس مارساليس الذي يُعتبر بمثابة أب موسيقى الجاز في أمريكا، كذلك أصيب الفنان الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا وقد شُفيا من المرض منذ حوالي شهر، كما أصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوي أيضاً بهذا الفيروس الخطير وما زالت قيد العلاج وكثيرون غيرهم معروفون في مجالات الفن والسياسة والمجتمع.

فراس إبراهيم

والفنان فراس إبراهيم هو ممثل ومنتج سوري أنتج عدة أعمال درامية منها "في حضرة الغياب، أسمهان، ليل ورجال، أسير الانتقام، أعيدو صباحي، أهل المدينة، حروف يكتبها القمر".

أما آخر مشاركة له في الدراما فكانت في عام 2018 من خلال المسلسل المصري "رحيم" من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة، الذي شارك فيه كضيف شرف في العمل الدرامي إلى جانب عدد من نجوم مصر منهم ياسر جلال، محمد رياض، حسن حسني، طارق عبد العزيز.

وشارك في العام ذاته بمسلسل "رائحة الروح" من إخراج سهير سرميني، تأليف أيهم عرسان، بطولته إلى جانب كل من سلمى المصري، وائل شرف، رنا الأبيض، وفاء موصللي، جوان الخضر وغيرهم، وتدور أحداث العمل حول "غادة" الفتاة التي تتزوج من رجل له سلطة ونفوذ، فتقع ضحية لشخص جامد العاطفة والمشاعر، مما يجعلها تبحث عن متنفس لعاطفتها مع رجل آخر ومن ثم نبذ زوجها، فيشك زوجها بالأمر ويراقبها حتى يكتشف خيانتها له ثم ينفصل عنها، لكن هذه ليست النهاية، لأن نار الانتقام تشتعل في داخله.