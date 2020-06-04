بسمة وهبة تتعرض للانتقاد بعد دفاعها عن إيمان رمضان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت إيمان رمضان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، لحملة تنمرٍ واسعة بعد انتشار صورها في حفل زفافها الذي أقيم قبل يومين، وهو الأمر الذي دفع الإعلامية المصرية بسمة وهبة للخروج في برنامجها "كل يوم" والدفاع عن إيمان وانتقاد موجة التنمر تلك.

وقالت بسمة وهبة إنّ السخرية من شكل إيمان ما هو إلا قلة أدب وجهل ومرض، مضيفةً: "ما هي العنصرية صعب نوصفها بغير كده"، موجهةً حديثها إلى إيمان بالقول: "إنتِ من حقك تفرحي وتجاهلي حشرات السوشال ميديا".

وتابعت بسمة وهبة خلال فقرتها التي خصصتها للحديث عن ما حدث مع شقيقة رمضان بالقول: "ما يحدث على تلك المواقع من عنصرية وسخرية غير مقبول، ويجعلنا نفكر في أننا لسنا بحاجة إلى مستشفيات عزل لكورونا، ولكن لمستشفيات نفسية تعالج المرضى المتواجدين على مواقع التواصل، للسخرية والتنمر وإفساد حياة الآخرين".

كما رددت الإعلامية المصرية الكلام الذي ورد في التغريدة المنسوبة لإيمان رمضان والتي جاء فيها: "في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي و معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رايك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم".

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وفور تداول مقطع الفيديو الذي تدافع فيه وهبة عن إيمان، أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنَّ وهبة وقعت في الفخ دون أن تدرك، إذ إنَّ تلك التغريدة ليست لإيمان وكان على وهبة أن تتأكد خصوصاً وأنها إعلامية، مشيرين إلى أنَّ المهندس حسام حامد زوج إيمان رمضان نفى امتلاك أياً منهما لحساب عبر تويتر وهو ما يشير إلى زيف تلك التغريدة.

يُذكر أنَّ زفاف شقيقة محمد رمضان، قد شهد العديد من الأحداث كان أبرزها استدعاء زوجها والتحقيق معه في قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بعد الزفاف بساعات، لخرقه الإجراءات الاحترازية المقررة في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا، وإقامته لحفل زفافه وسط تجمع عائلي كبير.

وأخطر العريس ضابط التحقيقات بالقسم أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذى تم قبوله وانتهى التحقيق معه ليعود إلى منزله.