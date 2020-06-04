عبدالله الرويشد ببث طربي مباشر.. ويجيب على أسئلة متابعيه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، أن يحصد آلاف الإعجابات والتعليقات من جانب جمهوره عقب إحيائه حفلًا عبر تقنية "البث المباشر" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وذلك في أول ظهور له من الحجر المنزلي منذ انتشار فيروس كورونا في بلدان العالم، إذْ قدم لجمهوره العديد من الأغاني المتميزة عبر مشواره الفني.

ودخل سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد دائرة اهتمام الجمهور واحتل الترند بين مواطني الخليج بسبب هذا الحفل الذي دشّن بسببه المغردون وسمًا باسمه #عبدالله_الرويشد، وأبدوا من خلاله تفاعلًا كبيرًا خاصًة بعدما فاجأ الجمهور ببث طربي من الأغاني الجديدة والقديمة التي لم يسمعها الجمهور من قبل.

وأدلى عبدالله الرويشد بالعديد من التصريحات خلال اللايف، إذْ ردّ على أسئلة المتابعين الذي بادروا بالتفاعل معه، وكان من بين تصريحاته أنه يتشرف بإحياء حفلًا غنائيًا في الإمارات بعد انتهاء جائحة كورونا، رافضًا أن يختار أغنية معينة مقربة له فقال: "أغاني وايد مقربة إلى قلبي".

وأضاف الفنان الكويتي قائلًا أنه يتشرف بأن يطلق أغنية عمانية في الفترة المقبلة تلبية لطلب جمهور، موضحًا في إجابته على متابع طلب منه كشف موقف مع أبو بكر سالم فقال: "ما في مواقف لكن العلاقة كانت بين أب ووالد".

واستطرد عبدالله الرويشد قائلًا: "مرة كلمني أخوي عبدالمجيد عبدالله للتعاون مع ياسر بوعلي وسهم وأتشرف بأن يكون هناك تعاون قريب بيننا"، مشيرًا إلى أن مطربه المفضل هو الموسيقار والمطرب المصري محمد عبدالوهاب.

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وكشف عبدالله الرويشد عن تعاونه الجديد مع جورج قلتة فقال: "تعاون مع شباب برؤية جديدة لديهم فكر وخط جديد ودائمًا نطمح للأحسن وتعاونت مع محمد صالح وجورج قلتة لأول مرة وهم ناس تفكر بفكر موسيقي".

وعن مدى إمكانية ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس، عبر برنامجها "صاحبة السعادة" بعدما سأله متابع فقال: "أتشرف بأن أظهر في هذا البرنامج حق أختي إسعاد يونس وحبي لها لا يوصف كممثلة ومقدمة برامج وأتشرف أكون ضيفًا معها أختي وحبيتي إسعاد يونس أبي أصير ضيف معاكي وأنا أحب أن أظهر معاكي ليكون في السي في حقي".

وأكد أن هناك تعاون قادم مع أحمد الهرمي وعبادي الجوهر مبينًا أنه يتشرف بالعمل معهما، موضحًا أن بوسارة وعده بأن يقدم له لحن في الفترة المقبلة وأنه في انتظاره.

يُذكر أن عبدالله الرويشد، كان قد عبّر عن سعادته بلقاء جمهوره في "لايف" عبر "إنستغرام" في ظل الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا وعلق على لقائه بالقول: "أنا مو ولهان .. أنا بكل وله الدنيا ألتقي فيكم".