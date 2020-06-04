خطأ في تاريخ ميلاد محمود ياسين بويكيبيديا يغضب عائلته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح اسم الفنان المصري محمود ياسين حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطأ في عيد ميلاده تسبب في إزعاج أسرته، وخاصة نجله السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين، إذ ارتفع اسم محمود ياسين للترند وتصدر محرك البحث غوغل.

واعتبر عمرو محمود ياسين الخطأ الذي تعتمده ويكيبيديا معلومة مغلوطة خاصة وأن المواقع الإخبارية تستقي تواريخ الميلاد تحديدًا من خلالها وأنه بسبب الخطأ في ويكيبيديا يتواصل الخطأ للمواقع، حيث قام عمرو محمود ياسين بتصحيح الخطأ معلنًا أن تاريخ ميلاد والده محمود ياسين هو الثاني من يونيو / حزيران.

وكتب عمرو محمود ياسين تصحيحًا لخطأ عيد ميلاد والده محمود ياسين من خلال منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلنًا تمنياته بأن يتم إصلاح ذلك الخطأ فكتب قائلًا: "نفسي الويكيبيديا وبعض المواقع تصلح تاريخ ميلاد الوالد، مش عارف جابوا 19 فبراير ده منين!".

وأضاف عمرو محمود ياسين قائلًا: "النهاردة عيد ميلاد محمود ياسين، أبويا الغالي اللي من غيره لم أكن لأسوى أي شيء ربنا يحفظك ويطيل في عمرك ويخليك ليا، كل سنة وأنت طيب".

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واستطاع عمرو محمود ياسين أن يصل بمنشوره إلى إدارة ويكيبيديا التي قامت بتصحيح الخطأ، وتم تدوين تاريخ 2 يونيو على اسم محمود ياسين عبر موقعها كي يتسنى للجمهور معرفة يوم ميلاد الفنان المصري الكبير.

من جهة أخرى، كافأت محافظة بورسعيد التي شهدت مولد النجم محمود ياسين ابن موطنها بإعلان إطلاق اسم محمود ياسين على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي في أوبرا بورسعيد بمناسبة ذكرى ميلاده.

ونشرت الصفحة الرسمية للشؤون الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد رسالة جاء فيها: "إلى أسرة النجم الكبير والفنان القدير محمود يس ابن بورسعيد .. نتشرف بأن نزف إليكم بكل الفخر والسعادة نبأ قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إطلاق اسم نجم مصر والوطن العربي الفنان القدير محمود ياسين على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد) تكريمًا لسيادته على مشوار عطائه الفني وتتويجًا لدوره في إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون".

يُذكر أن الفنان المصري الكبير محمود ياسين، صاحب الـ79 عامًا، ابتعد عن التمثيل منذ عام 2012، حيث كان فيلم "جدو حبيبي" هو آخر فيلم يقدمه الفنان، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في القلب، ونصحه الأطباء بالراحة لأن حالته الصحية لا تسمح بالعمل لساعات طويلة.