شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه بـ حوالى شهرين .. Defending Jacob يحصل على تقييم جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسلسل Defending Jacob، الذى طرح في 24 أبريل الماضى، علىمنصة Apple Tv+، على تقييم وصل إلى 71% على موقع Rotten Tomatoes، المسلسل الجديد متسوحى من رواية تحمل نفس الاسم، Defending Jacob، المسلسل من بطولة كريس إيفانز وميشيل دوكيري، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " to5mac9"،

المسلسل يدور في ولاية ماساتشوستس، ويلعب إيفانز محاميًا محليًا، مما يجعل التوتر بين التمسك بالقانون وحماية ابنه محير، بالإضافة إلى إيفانز ودوكيري، يقوم ببطولة المسلسل الجديد Defending Jaco، جايدين مارتيل، شيري جونز، بيتي جابرييل، وساكينا جافري.

كما قررت منصة قنوات Apple TV +، شراء حقوق فيلم الحرب والإثارة الجديد Greyhound، بطولة النجم العالمي توم هانكس، لعرضه عبر منصتها، بعد توقف عرض الأفلام بدور العرض السينمائي وغلق الأماكن العامة في معظم دول العالم بسبب جائحه فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن المنصة التي تم إطلاقها منذ ستة أشهر، كشفت اليوم، عن إتمام صفقة شراء حقوق فيلم توم هانكس الجديد من شركة سوني، ليتم اضافته إلى محتوي المنصة خلال الأسابيع القادمة ضمن خطة التطوير الجديدة.

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بالإضافة إلى ذلك انضم الممثل الأمريكى أدريان بول، المعروف عن دوره في سلسلة Highlander، إلى الموسم الثانى من مسلسل See، الذي يقوم ببطولته جيسون موموا وألفري وودارد، وكانت قد أعانت شبكة + Apple TV، انضمام الممثل ديف باوتيستا ينضم أيضًا إلى المسلسل في موسمه الثاني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، ومن المقرر أن يلعب بول دور اللورد هارلان، حاكم أقوى مدينة في المملكة.

ويدور مسلسل See، مجموعة من الناجين بعد أن قتل فيروس معظم السكان على هذا الكوكب، أولئك الذين نجوا من الفيروس أصبحوا لا يرون، ولكن ولد طفلان اللذان يستطيعون أن يروا، بعد عدة قرون.

حصل مسلسل الأكشن والخيال العلمىSee ، على تقييمات مرتفعة بعد عرض أولى حلقات الموسم الأول عبر شبكة Apple TV+، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.