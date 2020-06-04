"حسين فهمي تسبب في شهرته وفضل لا ينسى لنور الدمرداش".. حكايات محمود عبدالعزيز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز الـ74، إذ ولد في 4 يونيو 1946.

ونستعرض لكم بعض الحكايات والمعلومات عن الفنان الراحل..

البداية

بدأ محمود عبدالعزيز كمساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش، وكان يرغب في التمثيل، لكن المخرج محمد فاضل رفض مساعدته في ذلك فسافر إلى النمسا وعمل في بيع الصحف.



لماذا لم يهدى ابنه مسلسل الطوفان لروح والده؟

دائما ما يذكر الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز والده في كل منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك اندهش الكثيرون من عدم إهداء مسلسل الطوفان إلى روح والده، خاصة إن الفيلم المقتبس منه المسلسل، بطولة والده، ورد المنتج محمد محمود عبدالعزيز إن أي عمل ينتجه هو إهداء لروح والده سواء كُتب على التتر أم لا.

كيف كان يختار الأدوار؟

قال الفنان محمو عبدالعزيز في حوار قديم له إن اختيار الأدوار، ليست بالأمر السهل، مشيرا إلى أنه يختار الشخصية التي يرى أنها ليست غريبة عن المجتمع، وليس شرطا أن تكون قريبة منه، ولكنها موجودة حولنا.

وأضاف: "لا يهمني أن تكون الشخصية بها تمثيل كبير، ولكن يجب أن تكون من داخل المجتمع".



سلام بارد مع عادل إمام في عزاء سعيد صالح

من المعروف أن خلاف قديم جمع بين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، بسبب عدة أمور بينها الكيت كات ورأفت الهجان، حسب عدة روايات، منها حوار للناقد طارق الشناوي.

وفي عزاء سعيد صالح، حين دخل الفنان محمود عبدالعزيز سلم وقبل جميع الموجودين، فيما اكتفى بسلام فقط مع الفنان عادل إمام.

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الزواج مرتين

تزوج عبدالعزيز مرتين، الأولى من جيجي زويد والدة ابنيه محمد وكريم، ثم تزوج من الإعلامية بوسي شلبي، التي ظلت معه حتى وفاته.

وكشفت المخرجة إيناس الدغيدي، في حوار لها ببرنامج "شيخ الحار" عن أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، عرض عليها الزواج بناء على اقتراح من الفنانة نجلاء فتحي، لكنها رفضت لأنها كانت مرتبطة عاطفيًا بالفنان فكري أباظة، كما أنه طلب منها ترك الإخراج كشرط للزواج.

حسين فهمي تسبب في أولى بطولاته

في عام 1975 بدأ المنتج رمسيس نجيب في إنتاج فيلم "حتى آخر العمر" لعرضه بالتزامن مع انتصارات حرب أكتوبر، وتم اختيار الفنان حسين فهمي لبطولة الفيلم، على أن تشاركه ملكة جمال الكون لعام 1971، اللبنانية جورجينا رزق، لكن فهمي رفض، فكان من نصيب الوجه الجديد محمود عبدالعزيز.



أما فيلم "الجنتل" فقد كان طوق النجاة له بعدما لم تحقق الأفلام السابقة له إيرادات، وكان ينوي عبدالعزيز الاعتزال إذ لم يحقق إيرادات، لكن الفيلم حقق أعلى إيرادات.

نور الدمرداش

النجم الكبير محمود عبدالعزيز، عمل كمساعد مخرج في تجربة مسرحية من إخراج الفنان نور الدمرداش، وما حدث أن فريق التمثيل بجامعة الإسكندرية- التي كان ينتمي لها محمود عبدالعزيز- طلب من الفنان نور الدمرداش إخراج مسرحية تعرض على مسرح الجامعة، ورحب "الدمرداش" بالعمل.

بعدها لم يجد محمود عبدالعزيز دورا يناسبه في المسرحية، فطلب منه أن يعمل كمساعد مخرج، ووافق "الدمرداش" على الأمر، وفي إحدى المرات نشب خلاف بين بطل المسرحية وبين المخرج، وعلى إثرها التفت نور الدمرداش لمحمود عبدالعزيز قائلا: "إنت تحب تمثل"، فأجابه: "دلوقتي في المسرحية دي"، فأجابه: "لا في التليفزيون"، وبعدها أتاح له فرصة التمثيل في مسلسل "كلاب الحراسة"، ليصبح فاتحة خير على نجم استثنائي في تاريخ الفن المصري.

صدقة جارية

قالت الإعلامية بوسي شلبي، في تصريحات سابقة لموقع "الخليج 365"، إنها تحرص دائمًا على التبرع على روح زوجها الفنان الرحل محمود عبدالعزيز، وكل عام تدشن صدقة جارية على روحه بالتزامن مع عيد ميلاده، مشيرة إلى أنها تبرعت بتجهيز غرفة كاملة بمستشفى لعلاج الأطفال، تزامنًا مع قدوم شهر رمضان، ليكون التبرع في ميزان حسنات زوجها.

قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما

للفنان الراحل 3 أفلام في قائمة الأفضل في تاريخ السينما المصرية وهي: "العار، البريء، الكيت كات".

الوفاة

توفي الفنان محمود عبدالعزيز عم عمر يناهز 70 عاما في 12 نوفمبر عام 2016، بعد معاناة من مرض السرطان، وكانت آخر أعماله مسلسل راس الغول، والمسلسل الإذاعلي العملية صهللة.