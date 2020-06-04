عمر الشناوي: "أحب شيرين رضا في ليه لأ.. والمجتمع يعارضنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي عن سعادته بالتعاون الأول له مع الفنانه شيرين رضا خلال مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، والذي تعرض أولى حلقاته اليوم الخميس، على منصة شاهد.

وأضاف لـ"الخليج 365": "شيرين رضا إنسانة جميلة جدا، وتلك المرة الأولى التي أتعاون معها فنيا، وأتمنى العمل معها مجددا، لأننى سعدت كثيرا".

وعن العمل و دوره خلاله، قال: "المسلسل يخاطب العادات والتقاليد والمعتقدات المتعلقة بالمجتمع وليست بالقوانين الدينية أو الأخلاقية، فإن المجتمع أحيانا يرفض أشياء على الرغم من أنها ليست سيئة، وهذا محور قصتي مع شيرين رضا خلال الأحداث، فأنا أقوم بدور شاب يحب امرأة أكبر منه سنا، ويرغب في الزواج منها، وتتفاقم المشاكل بسبب تقاليد المجتمع".

جدير بالذكر أن آخر الاعمال التى عرضت للفنان عمر الشناوى هو مسلسل "فرصة تانية" للفنانه ياسمين صبري، الذى تم عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني.