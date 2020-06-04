جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء بورسعيد خلال هجومها على مدير مهرجان القاهرة السينمائي

تسببت بعض التغريدات للناقد السينمائي أحمد شوقي، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في غضب عارم من جماهير النادي الأهلي بحيث انتقد شهداء مذبحة بورسعيد في 2012، فدشنت الجماهير هاشتاجين أصبحا ضمن الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهما "فضيحة مهرجان القاهرة" و"مدير فني المهرجان متطرف".

تسبب الهجوم العنيف من جماهير الأهلي في إغلاق أحمد شوقي لحسابه الرسمي على موقع تويتر بحيث قصره على مجموعة متابعينه فقط كما قامت بعض الجماهير بتذكر شهداء المذبحة.

وكتب محمود كتب "الفن اللي هو رسالته

سحر قالت "هذا العنصري تم اختياره في قيادة أكبر مهرجان سينمائي في الشرق الأوسط".

حازم "رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لا يحترم الشهداء ويسبهم"، أما أحمد فنشر صورة لإحياء ذكرى شهداء بورسعيد وكتب عليها

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"رحم الله الشهداء".

أحمد الروبي دون "لقد قرروا أن يختاروا شخص متطرف.. كل كلامه يبث الكراهية والعنف"،

أحمد رضا كتب "إلي أولئِك الذين لن يعودوا أبداً سلامٌ علي أرواحكم الطاهرة طِبتُم و طابت ذكراكم".

أحمد عبد الحميد كتب "اللجنة المنظمة لمهرجان القاهرة السينمائي اختارت شخص عنيف ومتطرف مديرا فنيا للمهرجان في دورته المقبلة ..في دول أخرى يعتبر تصرف كهذا فضيحة تؤدي ألى إقالة مديرالمهرجان ذاته".

عاصم عبد الهادي كتب "الشخص ده تم اختياره كمدير لمهرجان القاهرة السينمائي، وهو وصف شهداء الأهلي ب "النافقين" ووصف مذبحة بورسعيد ب "التعليمة" وألفاظ تانية ماينفعش أقولها طبعًا هو بيمسح البوستات بس انا لحقت اخد ده فيديو عشان ميقولش الاكونت اتهاك".