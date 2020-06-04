أشرف زكي: انتكاسة رجاء الجداوي مرّت بسلام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشهد الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي اهتمامًا واسعًا من جانب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وخاصًة محبيها وجمهورها، إضافة إلى أن حالتها الصحية تشهد تعاطفًا واسعًا بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفي الساعات الماضية كانت الفنانة رجاء الجداوي مسار حديث المتابعين في ظل شائعات ترددت حول وفاتها.

وتواصل موقع "فوشيا" مع الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين لإنهاء حالة الجدل حول حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية، والذي أكد أنها في تحسن ملحوظة بعدما تواصل مع الفريق الطبي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية بمصر، لافتًا إلى أن الانتكاسة التي تعرضت لها رجاء الجداوي مرت بسلام.

وأشار أشرف زكي إلى أن الفريق الطبي طمأنه على حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية مؤكدين انخفاض درجة الحرارة إلى معدلها الطبيعي إضافة إلى أنها استجابت للأجهزة التي وضعت عليها في العناية المركزة وارتفعت نسبة الأكسجين في الدم وأنه يتبقى فقط رفعها من جهاز التنفس وأنه ربما يحدث هذا في الساعات القادمة في ظل تحسن نبضات القلب.

وأوضح أشرف زكي أن الفنانة رجاء الجداوي ربما تغادر العناية المركزة خلال الساعات القادمة وتعود لغرفة عادية مجددًا لاستكمال بروتوكول وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا مردفًا أنه سيحاول التواصل معها وإجراء تسجيل صوتي معها تطمئن من خلاله جمهورها على حالتها الصحية.

وأهاب أشرف زكي بالجميع تحري الدقة في نقل تفاصيل عن حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية كون ابنتها أميرة مختار أبدت انزعاجها من تلك الأخبار في مكالمة هاتفية جمعتهما صباح أمس مشيرًا إلى أن أي جديد سيتم الإعلان عنه من خلال مجلس النقابة مطالبًا بعدم الالتفات لأي شائعة تُثار حيال رجاء الجداوي.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار أمس الأربعاء بنبأ وفاة الفنانة رجاء الجداوي الأمر الذي جعل دكتور محمد خالد مدير العناية المركزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية وأحد الأطباء من الفريق الطبي المعالج للفنانة المصرية يتحدث عن حالتها الصحية قائلًا إنها في مرحلة ما قبل استخدام التنفس الصناعي الاختراقي.

ونُقل على لسانه رسالة قال فيها: "يا سادة.. دعكم من الإشاعات بدون تفاصيل حاله مدام رجاء الجداوي ما زالت في العناية المركزة على قيد الحياة في مرحلة ما قبل استخدام التنفس الصناعي الاختراقي ولم تفقد وعيها.. نسأل الله لها ولمرضانا جميعًا العافية".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مشاركتها في موسم دراما رمضان المنقضي مع فريق عمل مسلسل" لعبة النسيان"، الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني.