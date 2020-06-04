ظهور نتيجة فحص كورونا لـ أحمد السقا وزوجته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد السقا، نتيجة فحص كورونا الذي أجراه هو وزوجته الإعلامية مها الصغير مقدمة برنامج "It’s Show Time"، حيث أجرى الثنائي تحليل كورونا عقب مخالطة زوجته لزميلتها الإعلامية المصرية دينا حويدق، في نفس البرنامج.

وقال أحمد أحمد السقا إنه أجرى وزوجته تحليل PCR للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن التحليل جاء جيدًا ما يشير إلى أن النتيجة كانت "سلبية" الأمر الذي طمأن جمهوره على حالتهما الصحية، كما دعا لجميع المصابين بكورونا بالشفاء.

وكتب أحمد السقا في حسابه على موقع "إنستغرام"، من خلال خاصية الاستوري: "أنا وزوجتي بخير الحمد لله التحليل طلع وكله تمام وربنا يشفي كل من أصيب".

وكان قد أكد مصدر مقرب من أحمد السقا في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن الفنان المصري وزوجته ترددا على إحدى المستشفيات الخاصة بوسط القاهرة لإجراء تحليل كشف كورونا للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وأوضح المصدر أن محمد الصغير مصفف الشعر الشهير والد مها الصغير وأسرته أيضًا ترددا على ذات المستشفى لإجراء تحليل كشف كورونا لتحديد إيجابيتهما للفيروس من عدمه وذلك رغم عدم ظهور أعراض عليهما.

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وأشار المصدر إلى أن الطبيب المعالج نصح الأسرة بالعزل لمدة 48 ساعة بدأت يومي الثلاثاء والأربعاء ومنحهما أدوية فيتامينات ونصحهما بتناول الأطعمة الصحية الجيدة، على أن يتم إجراء التحاليل يوم الخميس المقبل للتأكد من عدم انتقال "كوفيد - 19"، إليهما، وأوضح أنهما فعلا ذلك بناء على نصائح الطبيب خاصة مع عدم ظهور أعراض عليهما.

وبين أن أحمد السقا كان يفضل العزل لمدة 14 يوما لحين ظهور أعراض خاصة وأنه قضى مثلها بعد عودته من لبنان مؤخرًا ولم تظهر عليه أعراض إلا أن قلق زوجته مها الصغير حسم أمره هذه المرة بإجراء التحاليل.

وكانت الإعلامية دينا حويدق مقدمة برنامج "It’s Show Time"، قد صدمت متابعيها بإعلانها الإصابة بفيروس كورونا، موصية من خالطها في الفترة الأخيرة بالاطمئنان على نفسه بالتحليل والكشف.

وكتبت دينا على فيسبوك منشورًا أعلنت خلاله إصابتها: "يا رفاق.. لقد جاءت نتيجة اختباري بفيروس كورونا إيجابية.. الرجاء افحص نفسك إذا خالطتني الأسبوع الماضي".

وخلال الفترة الأخيرة، سيطرت حالة من القلق والذعر على الوسط الإعلامي في مصر بسبب زيادة عدد الإعلاميات المصابات بالفيروس كما حدث في فضائية "اكسترا نيوز" حيث تمت إصابة ثلاث إعلاميات ومذيع رابع، بينهم ريهام السهلي وإلهام النمر، وآية عبدالرحمن.