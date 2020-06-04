قطع البث لإصابة الإعلامي فهد السلامة بكورونا.. وزوجته بحالة خطرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت قناة سكوب الكويتية عبر حسابها الإخباري على موقع "تويتر" عن قطع البث عن القناة خلال تقديم الإعلامي الكويتي فهد السلامة برنامجه "صوت الشعب" وذلك بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي أحدث ضجة واسعة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعاطف الكثير من المتابعين مع فهد السلامة في ظل إصابة زوجته بفيروس كورونا ووصول حالتها الصحية إلى مرحلة خطيرة ومتأخرة إذْ ترقد في العناية المركزة وسط حالة صحية غير مستقرة.

وكتب حساب "سكوب نيوز" عبر موقع "تويتر" قائلًا: "قناة سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه بإصابة الإعلامي فهد السلامة بفيروس كورونا، دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل".

وكان فهد السلامة قد طلب قبل ساعات من متابعيه عبر حسابه في "تويتر" الدعاء لزوجته مؤكدًا أن إصابتها بكورونا أصبحت أمر واقعي، فكتب قائلًا: "أحبتي في الله.. أطلب منك الدعاء أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة وثبت فيها كورونا المستجد .. اللهم ياشافي ياقادر على كل شيء يامخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يامن تقول للشي كون فيكون فأنت وحدك سبحانك القادر على شفاء مرضانا أرجو منكم الدعاء ربنا هو الشافي المعافيتحياتي لكم".

ولتأكيد إصابة فهد السلامة كتب الإعلامي علي أحمد زميله في ذات القناة والذي يقدم برنامج "هنا الكويت" دوّن تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" أكد فيها إصابة فهد السلامة بكورونا معلنًا وقف العمل بالقناة في اليومين المقبلين لإعادة التعقيم وفحص جميع العاملين بها.

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وكتب علي أحمد قائلًا: "أصيب الزميل العزيز فهد السلامة في قناة سكوب بفايروس كورنا وعليه ستفقدونا يومين عالهواء لإعادة التعقيم وفحص فريق العمل كله من فنيين ومخرجين وإدارة .. سامحونا وادعولنا".

وأطلق العديد من المتابعين تغريدات دعوا فيها بالشفاء لهما فقالت الكاتبة خلود الدهيم: "أسأل الله العظيم أن يشفي الإعلامي فهد السلامة ويبعد عنه كل ضرر فقد تأكدت إصابته بفيروس كورونا المتسجد".

وأضاف مظهر أبو اسماعيل قائلًا: "دعواتكم لزوجة الإعلامي المحترم فهد السلامة، اللهم أشفها شفاءا لا يغادر سُقما، اللهم آمين".