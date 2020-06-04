شكرا لقرائتكم خبر عن MTM وهانى الدقاق ينتهيان من دويتو جديد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح دويتو "كائن فضائى" انتهى فريق MTM وهانى الدقاق، عضو فريق مسار إجبارى، من تسجيل أغنية دويتو، لم يُكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من كلمات وألحان تاكى، وتوزيع الموسيقى محمد فرا، تسجيل ومكس وماستر جورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحه في أكتوبر المقبل على يوتيوب.

من ناحيه أخرى طرحت فرقة MTM ألبومها الغنائى الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، ضم 8 أغنيات مختلفة، ظهرت جميعها بشكل فيديو كليبات "ليريكال"، منها "مسرحية"، "نوتى بوى"، "مش ندمان"، و"شكرا يا حبايبى".

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وظهرت MTM عبرالألبوم المنتظر بشكل موسيقى مغاير وجديد تمامًا عن المعتاد فى رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، مزجت خلاله بين نمط "الراب" و"ار اند بي" و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتولت بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل، واعتمدت على تجسيد "تيمة" زمن الفراعنة والتماثيل الفرعونية فى البوسترات الدعائية للأغانى.

كما اختار ثنائى MTM تاكى ومايكى وصف "مزيكا مش خناقة" كشعار للألبوم الجديد، فى إشارة لازدحام الساحة الغنائية حاليًا بتشابه الأفكار والمحتوى الموسيقى، وأغلبها اعتمد على "العنف والرتم الواحد" فى محاول من الثنائى لتقديم رؤية موسيقية مغايرة عن المتعارف عليه.