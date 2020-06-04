شكرا لقرائتكم خبر عن ألحان جديدة لـ عاصى وراغب وحميد وخالد وفضل بتوقيع عمرو الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الملحن عمرو الشاذلى حالة كبيرة من النشاط الفنى خلال الفترة الحالية، حيث انتهى مؤخرا من تقديم أغنية لنجم فضل شاكر أغنية سينجل جديد تحمل طابع "الدراما"، من كلمات عمرو المصري، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى.

فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال الشاذلي: من المقرر أن تظهر مجموعة كبيرة من الأعمال الخاصة بى للنور قريبا، من هذه الأعمال تعاونى مع المطرب اللبنانى عاصى الحلانى فى أغنية تحمل طابع اللون الخليجية جديد ومختلفة، غير أعمال السابقة وبراهن الأغنية وقت طرحها، خاصة أن الجمهور عاصي يحب تطوير في نوع مزيكا بتقديم بوقت الحالي.

وأضاف أنه يتعاون أيضا النجم راغب فى أغنية جديدة لراغب علامة من كلمات عمرو المصري، وأغنية فى ألبوم حميد الشاعرى من كلمات أحمد حبيب، وتوزيع حميد الشاعرى، وأغينة سينجل مع المطرب خالد سليم فى أغنية تحمل اسم "يا جميل" والتى تحمل طابع اللون الشعبي بشكل جديد ومختلف، وهي من كلمات خالد فرناس، وتوزيع محمد مجدى.

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كما يتعاون الملحن عمرو مع المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى بأغنية فى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة من ألحان عمرو المصرى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم، وتشبه أغنية "أشوف فيك يوم" التى قدمها الجرينى قبل ذلك، واصفا إياه بصوت قوى ومميز، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.