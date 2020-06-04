بطولة شيرين رضا.. عرض فيلم "الأقصر" لأول مرة عالميًا بمهرجان كارلوفي فاري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يعرض فيلم الأقصر للمخرجة زينة درة والمنتج محمد حفظي، في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك (من 3 وحتى 11 يوليو المقبل)، حيث يعرض مع 15 فيلما آخرا في 96 دار سينما في 80 مدينة، وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.

ويعد المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948.

الأقصر من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكي الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي بصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق. بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمي.

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الفيلم من إنتاج محمد حفظي (فيلم كلينك)، بالتعاون مع Film Factory وFront Row Filmed Entertainment التي تتولى توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى TOTEM FILMS المبيعات الدولية للفيلم، وتمتلك شركة Creative Artists Agency حقوق توزيع الفيلم فى أمريكا الشمالية ويقوم بدور المنتج التنفيذي البريطاني بول ويبستر الحاصل على جائزة بافتا والمرشح للأوسكار.

فيلم كلينك تأسست في 2005 على يد السيناريست والمنتج محمد حفظي، كشركة إنتاج تقدم ورشا في كتابة السيناريو وتتخصص في إنتاج أفلام روائية ووثائقية طويلة. وبينما تستهدف الشركة الجمهور بكل أنواعه في السوق المصري، العربي والدولي، استطاعت فيلم كلينك أن تشتهر بدعم صُناع الأفلام الشباب الواعدين، وبصناعة أفلام مبتكرة تصبح بمثابة بدائل إبداعية للسينما التجارية السائدة في السوق السينمائي العربي.

شاركت في إنتاج أفلام مصرية، عربية ودولية طويلة، حصدت هذه الأفلام أكثر من 150 جائزة خلال مشاراكاتها في أكثر من 350 مهرجانا سينمائيا دوليا، من بينها مهرجانات كان، صندانس، لندن، تورنتو، دبي، القاهرة وقرطاج، وتم اختيار 3 أفلام من إنتاجها لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وهما اشتباك، شيخ جاكسون ويوم الدين. كما حققت فيلم كلينك نجاحات تجارية بأفلام مثل سمير وشهير وبهير (2010)، بنات العم (2012)، لامؤاخذة (2014) وهيبتا: المحاضرة الأخيرة (2016)، ويعد أحدث أعمال الشركة عيار ناري (2018) وراس السنة (2019)