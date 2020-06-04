"بتفاؤل وأمل في بكرة".. بسمة تكشف عن صورة جديدة من الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري: نشرت الفنانة بسمة صورة لها في طفولتها على "إنستجرام". وعلقت قائلة: " لما الواحد يدعيه في صور زمان ويلاقي فرحة وتفائل وأمل في بكرة" يذكر أن آخر أعمال بسمة، مشاركتها في بطولة مسلسل شاهد عيان الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.

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