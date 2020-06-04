محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

دعا الفنان أحمد شامي، متابعيه للتفاؤل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم الاَن، في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونشر الشامي، صورة له عبر "إنستجرام" وعلق: " تفاءل بالله... حتى في البلاء تفاءل بالله ورحمته خيراً".

وتوالت التعليقات على رسالة "شامي"، ومن بين المعلقين، محمد أسامة "أوس أوس" الذي كتب له: " هتعدى باذن الله وهغنى معاك في الحفلات "

ليرد الشامي: "ده أنت تنور بس بعد المسلسل أنت اللي تاخدنا معاك بقى نغني كورال وراك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد شامي مشاركته في " مسلسل فرصة تانية " الذي عُرض في رمضان الماضي ؛المسلسل من إنتاج شركة «سينرجي»، ومن إخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، والمعالجة الدرامية لمحمد سيد بشير، وقامت بدور البطولة فيه ياسمين صبري, وشاركها البطولة كلاً من أحمد مجدي، وأيتن عامر وهبة مجدي ودياب ونهال عنبر ومحمود البزاوي، وأحمد شامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشامي يدعو متابعيه للتفاؤل.. وأوس أوس يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.